Тегеран, , 21:01 — REGNUM Саудовская Аравия превратилась во «второй Израиль», заявил бывший главнокомандующий Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), занимающий должность секретаря Совета политической целесообразности Мохсен Резайи, 7 июля сообщает Mehr.

Резайи сделал свое заявление после получения последнего отчета о ситуации в Йемене.

«Недавно представитель йеменского народа направил мне шокирующий доклад о ситуации в арабской стране. Он сказал, что в результате воздушных ударов саудовских бомбардировщиков за 800 дней было уничтожено 4 тыс. жилых домов, 32 тыс. мирных жителей, включая женщин и детей, погибли мучительной смертью или получили ранения», — заявил секретарь Совета политической целесообразности.

«240 тыс. человек инфицированы холерой, большое количество школ, мечетей и больниц были подвергнуты бомбардировке. Саудовская Аравия превратилась во второй Израиль», — добавил Резайи.

Напомним, боевые действия в Йемене продолжаются с 2014 года, в 2015 году в гражданскую войну вмешалась Саудовская Аравия, которая поддерживает изгнанного президента страны Мансура Хади.

Иран поддерживает Палестину в ее борьбе против Израиля. По мнению СБ ООН, израильтяне должны прекратить строительство еврейских поселений на «оккупированной» палестинской территории.

В декабре 2016 года СБ ООН принял проект резолюции, запрещающей Израилю ведение поселенческой деятельности на территории Палестинской автономии. Руководство Израиля отказалось выполнять требования ООН. Иран призвал Палестину продолжить борьбу против Израиля.

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