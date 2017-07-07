Тема вмешательства России в выборы США приобретает «странный характер»

Гамбург, Германия, , 20:52 — REGNUM В ходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампа лидеры стран обсудили вопрос возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 7 июля, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время брифинга для журналистов по итогам встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

«Президент Трамп упомянул, что в США по-прежнему некоторые круги раздувают, хотя не могут доказать, тему российского вмешательства в американские выборы», — заявил Лавров.

По его словам, Трамп указал, что тема вмешательства России в выборы США приобретает «достаточно странный характер».

«За многие месяцы, когда эти обвинения звучат, не предъявлено ни одного факта, что признаётся и теми в конгрессе, кто возглавлял это движение на каком-то этапе, вызывал на ковёр различных представителей администрации», — передал российский министр позицию Трампа.

«И президент Трамп сказал, что он слышал чёткие заявления президента Путина о том, что это неправда, и что российское руководство не вмешивалось в эти выборы. И что он этим заявления принимает», — указал Лавров.