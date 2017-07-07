Путин рассказал, о чем он говорил с Трампом

Гамбург, Германия, , 20:53 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, какие темы затрагивались на его первых переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Об этом российский лидер рассказал сегодня, 7 июля, по итогам переговоров с Трампом в беседе с премьер-министром Синдзо Абэ.

Напомним, первоначально Кремль закладывал на переговоры Путина с Трампом чуть более часа. При этом Белый дом США опубликовал рабочий график Трампа на G20, в котором на переговоры с Путиным было выделено всего 30 минут.

Тем не менее, лидеры России и США разговаривали более двух часов. Из-за этого Владимир Путин выбился из графика и опоздал на переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Российский лидер извинился перед Абэ и рассказал, о чем он говорил с Трампом.

«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы», — рассказал Путин.

Он также добавил, что обсудил с Трампом кибербезопасность и борьбу с терроризмом.

«И я, и от его имени (американского президента — ИА REGNUM ) — мы приносим извинения», — извинился Путин перед Абэ.