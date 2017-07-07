США назначили спецпредставителя по урегулированию на Украине

Гамбург, Германия, , 20:44 — REGNUM В ходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампа на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге стало известно о том, что в Вашингтоне назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 7 июля, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время брифинга для журналистов по итогам встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

«При обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса. И условлено создать канал между представителями РФ и США для того, чтобы использовать эту возможность, эти возможности, что есть у США, и для продвижения урегулирования на основе Минских договорённостей — с учётом и, опираясь на тот потенциал, что заложен в контактной группе и Нормандском формате», — заявил Лавров.

Министр выразил надежду, что «в ближайшее время представитель США по украинскому урегулированию прибудет в Москву для консультаций».