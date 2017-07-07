«Не стоит ждать от первой встречи Путина с Трампом судьбоносных решений»

Париж, , 20:28 — REGNUM «Трампу не позавидуешь, — считает корреспондент французской Le Figaro Пьер Авриль. — Вне зависимости от итогов первых переговоров с Путиным, на него обрушится вал критики. Если американскому президенту не удастся добиться ничего — все будут смеяться надо его неповоротливостью и припоминать ему, как он любит хвастаться своим изощренным умением по-предпринимательски вести переговоры. Если о чем-то договорится с Путиным — будет обвинен в компромиссе и предательстве интересов США».

По мнению французского журналиста, российские аналитики не ждут от первой встречи эпохального прорыва и сногсшибательных результатов, «о чем свидетельствует довольно вялое освещение темы в СМИ РФ на предварительном этапе».

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«Гамбургский формат скоротечен, возлагать какие-то надежды на короткую встречу было бы наивно, — считает Авриль. — На повестке дня вопросы слишком глубокие и объемные, чтобы их можно было решить «в короткой беседе за чашкой кофе» — пожалуй, только в вопросе борьбы против терроризма позиции двух президентов более или менее близки. Украину и северокорейский кризис «походя и на коленке» не решишь, так что русских, не особо пиарящих встречу Трамп — Путин в Гамбурге, понять можно».

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