Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа продолжалась более двух часов

Гамбург, Германия, , 20:30 — REGNUM Завершилась встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщает 7 июля RT.

Беседа глав двух держав продолжалась более двух часов. До встречи в Гамбурге президенты России и США общались только по телефону.

Встреча двух президентов состоялась в Конгресс-центре.

В начале встречи Путин и Трамп подчеркнули перед представителями СМИ значимость этого диалога, затем переговоры проходили в закрытом режиме. Присутствовали при этом только руководители внешнеполитических ведомств России и США.

По окончании встречи Владимир Путин сообщил журналистам, что длительная беседа с президентом Трампом касалась многих накопившихся вопросов.

Обсуждались темы борьбы с терроризмом, кибербезопасность, ситуации на Украине, конфликт в Сирии, а также некоторые вопросы двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля Белый дом обнародовал рабочий график американского президента на G20, согласно которому на встречу президента США Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Гамбурге отводилось не более получаса.

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