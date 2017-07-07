«Любой результат встречи с Путиным Трамп подаст как «огромный успех»

Лондон, , 20:20 — REGNUM «Трамп и Путин известны своей непредсказуемостью, но природа этого явления у них разная. Президент России — признанный мастер игр интеллекта, чему обучался, будучи офицером КГБ. Он непредсказуем, потому что умеет создавать свои логические построения, до которых другие не догадываются. И он умеет просчитывать возможные ходы соперников. Трамп же просто непредсказуем и все: есть подозрение, что не только его окружение не знает, что он предпримет в следующую минуту, но и он сам», — утверждается в редакционной статье британской The Guardian. Авторы подводят читателя к мысли, что Трамп предпочитает не строить планов, чтобы его идеи никто не разгадал раньше времени.

Дональд Трамп — шоумен и на посту президента он не перестает им быть, считают аналитики, «идя на встречу с Путиным ни с чем, он, тем не менее, рассчитывает на подачу результатов в виде «огромного успеха». Трампу нельзя уступать — любой реверанс в сторону Кремля будет объяснен ангажированностью американского президента, который «по жизни должен» Москве своим высшим постом, благодаря «русским хакерам» и деловым контактам окружения с российскими бизнесменами».

Читайте также: Le Monde: «Трампу нужен Путин»

«Трамп полагается на интуицию, а Путин — на знание материала: он, как прилежный школьник читает все, что приносит ему разведка и готовится к экзамену, как отличник, для которого нет другой оценки кроме высшего балла, — раскрывают секрет успехов российского лидера авторы Guardian. — В принципе Трампу тоже кладут на стол разведданные и дают советы. Но он предпочитает к ним не прислушиваться. И потому не будет удивительным, если вдруг он решит «продать» Украину или снять часть наложенных на Россию санкций».

Читайте также: Tageszeitung: В конце концов, Путин усадит Трампа в свою лодку