Текст конвенции ООН о полном запрете ядерного оружия согласован

Нью-Йорк, США, , 20:29 — REGNUM Участники конференции Организации Объединённых Наций по выработке конвенции о полном запрете ядерного оружия согласовали текст конвенции. Заседание состоялось сегодня, 7 июля, в Нью-Йорке.

После нескольких недель переговоров участники конференции согласовали текст конвенции о полном запрете ядерного оружия. За документ проголосовали 122 страны, одна — против, одна воздержалась.

Стоит отметить, что в этих переговорах не участвуют главные ядерные державы планеты: Россия, Китая, США, Франция и Великобритания.

Согласно тексту конвенции, она будет открыта для подписания 20 сентября 2017 года и вступит в силу спустя 90 дней после того, как её ратифицируют 50 стран.

Страны, подписавшие конвенцию, обязуются никогда и не при каких обстоятельствах не разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавливать, не приобретать иным образом, не иметь во владении и не накапливать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также применять из или угрожать их применением.

Кроме того, странам, подписавшим конвенцию, запрещается размещать на своей территории ядерное оружие других государств.

Второй раунд переговоров по конвенции о полном запрете ядерного оружия начался 15 июня. Пять ядерных держав, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН — Россия, США, Китай, Франция и Великобритания не принимали участия в конференции.

Кроме того, на ней не был представлен ряд других важнейших международных игроков, в том числе Израиль, Южная Корея и Япония. Единственной страной — членом НАТО, участвовавшей в переговорах, были Нидерланды.