Facebook и МВД Пакистана обсудили богохульственный контент в соцсетях

Исламабад, , 20:05 — REGNUM Министр внутренних дел Пакистана Нисар Али Хан и вице-президент Facebook по глобальной политике Джоэл Каплан обсудили требование пакистанского правительства об удалении или блокировке богохульственного контента в социальной сети, 7 июля сообщает Reuters.

Глава МВД Пакистана подчеркнул, что власти страны поддерживают свободу слова, однако свобода самовыражения не должна включать в себя оскорбление ислама или разжигание религиозной розни.

«Мы не можем позволить кому-либо использовать социальные сети для нанесения ущерба религиозным чувствам», — сказал Хан.

В Facebook отметили, что встреча прошла в конструктивном русле.

«Представитель Facebook встретился с должностными лицами Пакистана, чтобы выразить глубокую приверженность компании защите прав людей, которые пользуются услугами Facebook, и дать людям возможность свободно и безопасно выражать свое мнение», — говорится в заявлении Facebook.

«Это было важное и конструктивное совещание, на котором мы выразили озабоченность в связи с недавними судебными процессами и дали понять, что любой правительственный запрос об ограничении контента должен обрабатываться в соответствии со строгой юридической процедурой», — указано в заявлении компании.

Напомним, в прошлом месяце антитеррористический суд Пакистана вынес смертельный приговор 30-летнему мужчине за богохульственные комментарии в Facebook.

Facebook является самой популярной социальной сетью в Пакистане, в которой зарегистрировано около 33 млн граждан.

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