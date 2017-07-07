Иран осудил террористическую атаку на Синайском полуострове

Тегеран, , 19:14 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми осудил террористический атак ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Синайского полуострова, 7 июля сообщает Mehr.

Гасеми предупредил, что «рассеивание и бегство террористов после унизительных поражений в Ираке и Сирии представляют собой серьезную угрозу всему региону и миру».

» Распространение взглядов радикальных исламистов или их задействования в качестве инструмента вызовет новую волну слепого терроризма в разных частях мира», — подчеркнул представитель МИД Ирана.

Напомним, утром 7 июля на Синайском полуострове в результате атаки террориста-смертника на военный контрольно-пропускной пункт погибли 10 военнослужащих. После взрыва последовала вооруженная атака боевиков, подъехавших к КПП на 24 внедорожниках.

Перестрелка продолжалась около получаса, погибли еще около 40 бойцов, согласно последним данным.

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