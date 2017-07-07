На G20 США, Япония и Южная Корея сделали совместное заявление по КНДР

Берлин, , 18:45 — REGNUM Лидеры США, Японии и Южной Кореи осудили испытания северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-14», пообещав оказать «максимальное давление» для противодействия ядерной угрозе, 7 июля сообщает Reuters.

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Запуск северокорейской МБР 4 июля несет «серьезную эскалацию и нарушает несколько резолюций Совета Безопасности ООН. Данная эскалация наглядно демонстрирует растущую угрозу», которую Северная Корея представляет для Соединенных Штатов, ее соседей и всего мира, говорится в совместном заявлении трех лидеров, сделанном на саммите G20 в Германии.

«Президент Трамп подтвердил нерушимое обязательство Соединенных Штатов по защите Южной Кореи и Японии с помощью всего спектра своих обычных и ядерных возможностей», — говорится в совместном заявлении США, Японии и Южной Кореи.

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Напомним, руководство США заявило, что 4 июля в КНДР прошли успешные испытания ракеты нового типа, неизвестного ранее.

Международный саммит G20 проходит в ФРГ в городе Гамбург. Мероприятия саммита запланированы на 7 и 8 июля.

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