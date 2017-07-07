В Калуге сменился министр строительства и ЖКХ области

Калуга, , 18:40 — REGNUM Министр строительства и ЖКХ Калужской области Алексей Шигапов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Как сообщили 7 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, новым руководителем ведомства назначен Егор Вирков, ранее занимавший должность главы городской управы городского поседения «Город Кондрово» Дзержинского района.

Едва вступив в должность, новый глава министерства сразу получил поручение от губернатора. 7 июля губернатор области Анатолий Артамонов провёл в Калуге рабочую встречу с участниками долевого строительства микрорайона «Солнечный».

Он дал поручение новому министру строительства и ЖКХ Калужской области Егору Виркову до конца 2017 года решить вопрос сдачи домов, входящих в состав микрорайона «Солнечный», и их заселения.