Радио REGNUM: второй выпуск за 7 июля

Москва, 7 июля 2017, 18:02 — REGNUM
- Беспорядки в Гамбурге. Протестующие строят баррикады и поджигают автомобили;
- Опасный газ. В Норильске произошел взрыв в шахте, есть пострадавшие;
- Долги на границе. Госдума повысила порог долга для автомобилистов при выезде за рубеж;
- Мера пресечения. Виновницу ДТП с пьяным мальчиком отправили под арест;
- Рука руку моет. На Камчатке борец с коррупцией при МВД отправлен в колонию за взятки.
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Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 7 июля