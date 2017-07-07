Орбан: «А не надо было убивать Каддафи!»

Мадрид, , 17:45 — REGNUM Венгерский лидер Виктор Орбан считает, что вооруженные силы Евросоюза должны провести в Ливии операцию по защите европейской демократии. По мнению Орбана, отмечает испанская El Mundo, только военным вмешательством можно остановить поток ближневосточных беженцев в Европу.

«Пусть режим Каддафи был недемократическим, но только он мог сдерживать эту волну переселенцев, — сказал венгерский премьер в интервью государственной радиокомпании Kossuth. — Если нынешнее правительство Ливии неспособно контролировать миграционные потоки, это придется делать нам. Конечно, в этом случае могут возникнуть проблемы с международным правом, значит, чтобы их не было, следует заранее изучить вопрос, как добиться желаемого результата, не нарушая законов. А не надо было убивать Каддафи!»

По словам Орбана, сегодняшние заявления лидеров ЕС о необходимости оказания поддержки беженцам звучат на деле как приглашение африканских нелегалов к переезду в Старый Свет. Отдельной репликой глава Венгрии прошелся по американскому миллиардеру с мадьярскими корнями Джорджу Соросу, «план которого — прием Евросоюзом миллиона беженцев ежегодно — Брюссель и реализует».

«Все знают прекрасно, что Будапешт был прав, когда закрыл свои границы для въезда нелегалов, но почему-то боятся сказать об этом в открытую», — завершил свое выступление в эфире Виктор Орбан.