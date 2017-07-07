Кандидат от ЕНД готов начать борьбу за спасение Тбилиси

Тбилиси, , 17:36 — REGNUM «Сегодня здесь, на проспекте Руставели №19, открылся наш избирательный штаб, а это значит, что мы полностью готовы к тому, чтобы начать борьбу за спасение Тбилиси», — заявил на пресс-конференции 7 июля кандидат на пост мэра Тбилиси от «Единого национального движения» Заал Удумашвили.

По его словам, штаб будет постоянно открыт как для представителей СМИ, так и для жителей Тбилиси, и все желающие смогут обращаться к своему кандидату, приносить свои письма, предложения и просьбы.

«Мы начинаем борьбу и доведем ее до победного конца», — подчеркнул Заал Удумашвили. Он представил руководителя своего избирательного штаба, которым стал бывший министр иностранных дел правительства Саакашвили Григол Вашадзе.

«Представляю руководителя моего избирательного штаба. Для меня большая честь, что этот человек согласился на мою просьбу. Он имеет огромный опыт и знания. Это бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе», — заявил Заал Удумашвили.

Большой честью для себя назвал свою должность и сам Григол Вашадзе и объявил, что отныне избирательный штаб открывает кампанию за самого достойного, по его определению, кандидата.

Как известно, местные выборы в Грузии должны пройти в октябре. Дату выборов президент Грузии назначит в конце августа.