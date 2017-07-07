Рабочее движение по новгородскому участку трассы М-11 откроют в 2017 году

Великий Новгород, , 17:16 — REGNUM Уже в 2017 года планируется открыть рабочее движение по более чем 200-километровому участку трассы М-11. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов сегодня, 7 июля, в Великом Новгороде.

По его словам, речь идёт о шестом этапе М-11 — это участок от обхода Вышнего Волочка (Тверская область) до съезда на трассу М-10 («Россия») недалеко от границы с Новгородской областью.

«Это даст инвестиционный импульс, новые возможности для транзита грузов по всему Северо-Западу и, конечно, между Москвой и Санкт-Петербургом», — отметил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новая скоростная автомобильная дорога соединит Москву с Санкт-Петербургом и пройдет по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям. Первые два участка трассы начали строить в 2010 году, в Новгородской области строится самый протяженный участок трассы М-11 — около 300 километров. Работы начались в феврале 2014 года. Первые два участка трассы — обход Вышнего Волочка и выезд из Москвы от МКАД до Солнечногорска — открыты для движения в конце 2014 года. Проезд по М-11 — платный.