Полиция Гамбурга не подтвердила нападение на отель, где остановился Путин

Гамбург, Германия, , 17:30 — REGNUM Полиция германского города Гамбурга не подтвердила информацию об атаке антиглобалистов на охрану отеля «Парк Хаятт», в котором остановился президент Российской Федерации Владимир Путин, прибывший на саммит «Большой двадцатки». Об этом сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба гамбургской полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, германские СМИ распространили информацию о том, что протестующие в Гамбурге антиглобалисты якобы атаковали отель, в котором остановился Владимир Путин.

«Мы не можем это подтвердить», — заявили в гамбургской полиции.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы имевшем место нападении антиглобалистов на отель, где остановился Владимир Путин, заявил, что российской делегации об этом ничего не известно.

Напомним, ранее также появилась информация о том, что толпа протестующих заблокировала отель, где остановилась супруга президента Дональда Трампа Меланья.