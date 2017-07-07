ЛНР: Украина не признает документы ООН и Красного Креста по пленным

Луганск, , 16:59 — REGNUM Полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что представители Украины на Минских переговорах отказались признавать документы Международного Комитета Красного Креста и Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, касающиеся статуса и местонахождения удерживаемых Киевом пленных. Об этом заявил 7 июля пресс-центр Народного Совета ЛНР.

«Украина полностью игнорирует значительную часть наших запросов по тем лицам, которых мы ожидаем обменять. Они отказываются подтверждать даже факт того, что эти лица находятся у них, игнорируют сведения, которые предоставляют международные организации, такие как Международный Красный Крест и управление по правам человека ООН. От представителя Украины в группе по гуманитарным вопросам прозвучала достаточно резкая отрицательная оценка информации, полученной от международных организаций, собственно, Геращенко отказалась воспринимать предоставленные документы как официальные документы международных организаций, тем самым практически нивелировала их статус. Заявление о непризнании документов вызвало явное непонимание и с нашей стороны, и со стороны координатора группы по гуманитарным вопросам господина Тони Фриша», — отметил Дейнего. Читайте также: «Украина активизирует полноценную войну в Донбассе«

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко показала, что не признает международные документы, тем самым саботируя весь Минский процесс.

«Дальше ситуация еще более усугубилась: когда мы продолжали настаивать на обсуждении данной темы, госпожа Геращенко заявила, что она не намерена с нами эту тему обсуждать, тем самым полностью показав и свое отношение к самому процессу согласования списков, и отношение к тем международным организациям, которые оказывают нам помощь в более конструктивной организации работы над данным вопросом. Реакция наша была, безусловно, однозначной: если украинская сторона открыто заявляет о нежелании вести диалог с нами, мы навязываться не можем, мы встали и вышли из-за стола — представители Луганска и Донецка покинули заседание рабочей группы, Российская Федерация тоже поддержала нашу позицию. В результате рабочей группы по гуманитарным вопросам удалось отработать только часть повестки. Украина сорвала диалог в этой группе, и мы вынуждены были покинуть заседание», — подчеркнул полпред ЛНР.

Более того, Владислав Дейнего считает, что встреча лидеров России, Германии и Франции на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге 8 июля может повлиять на работу политической подгруппы Контактной группы, очередное заседание которой запланировано в Минске на 19 июля. Читайте также: ЛНР: «Киев препятствует восстановлению моста под Станицей Луганской«

"Что касается политической группы, здесь, видимо, внесет некую лепту встреча «большой двадцатки». На полях «двадцатки» предполагается встреча президентов Российской Федерации Владимира Путина, Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Они планируют в таком узком кругу, без участия Украины, обсудить ситуацию в Донбассе. Президента Украины Петра Порошенко на встречу не пригласили, соответственно, я ожидаю некоторые истерики в прессе, некоторую истеричность в поведении представителей Украины в связи с этим на очередной встрече в Минске», — резюмировал Дейнего.