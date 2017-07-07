Последний инцидент в Карабахе посредники считают провокацией

Вена, , 16:38 — REGNUM Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта выступили со вторым за последние два дня заявлением, в котором вновь призывают стороны как можно скорее возобновить переговоры.

Однако заявление на этот раз было распространено не как обычно — при помощи официального сайта ОБСЕ, а от имени сопредседателей документ был зачитан представителем Франции на заседании постоянного совета ОБСЕ. В разделе Минской группы на сайте ОБСЕ заявление отсутствует.

Мы хотели бы подчеркнуть, что наши три страны (Россия, Франция, США — ИА REGNUM ) крайне обеспокоены нарушениями прекращения огня, которые произошли 4 июля. Мы рассматриваем этот серьезный инцидент как провокационную акцию, которая подрывает мирные усилия и может спровоцировать срыв в предстоящих переговорах», — говорится в заявлении.

Посредники напомнили сторонам об обязательствах в рамках Женевских конвенций о воздержании от любых враждебных действий, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения.

«Мы призываем стороны принять немедленные меры для разрядки ситуации и строго соблюдать соглашение о прекращении огня 1994−1995 годов. Российская Федерация, Франция и США подчеркивают необходимость как можно скорее возобновить переговоры по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, как единственном способе для обеспечения мира и процветания для всех народов в регионе», — говорится в заявлении, зачитанном на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Азербайджанская пресса и МИД страны рассмотрели в заявлении попытку давления на армянскую сторону.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев подчеркнул, что особенностью этого документа является то, что в нем ясно дают понять, кто осуществляет провокации и предпринимает попытки сорвать процесс переговоров.

В Армении же, напротив считают, что именно Азербайджан увеличивает напряжённость в зоне конфликта.

«Азербайджанская сторона продолжает свою политику провокаций, увеличивая напряжённость и не реагируя на призывы сопредседателей МГ ОБСЕ», — заявил 6 июля президент Армении Серж Саргсян на встрече в Ереване со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и по вопросам кризиса в Грузии Гербертом Залбером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Обострение ситуации произошло после того, как впервые после апрельской четырёхдневной войны 2016 г. ВС Азербайджана применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) TR-107. Также азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции во время планового мониторинга линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана 4 июля.

Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики прибегли к ответным действиям, в результате чего, по данным карабахской стороны, урон нанесен огневой точке в селе Алханлу. «Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО, противник понес потери», — говорилось в сообщении Минобороны Нагорного Карабаха.

Также отмечалось, что азербайджанская сторона устанавливает огневые точки в населенных пунктах, превращая мирных жителей в живой щит.

Военное ведомство Азербайджана сообщило, что «4-го июля около 20.40 подразделения ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых гранатометов».

По данным Минобороны Азербайджана, в результате погибли женщина и 2-летняя девочка. Ещё одна женщина, получившая осколочное ранение, была госпитализирована.

5 июля сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны конфликта немедленно прекратить военные действия. Посредники подчеркнули, что «насилие лишь порождает новое насилие и не приводит к результату». «Единственный ответственный и гуманный способ решения этого давнего конфликта состоит в том, чтобы стороны вернулись за стол переговоров», — говорилось в заявлении сопредседателей.

С посредниками 5 июля провели телефонные беседы главы МИД Армении и Азербайджана.

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сообщил, что Эдвард Налбандян «представил им последствия азербайджанской провокации».

Читайте ранее в этом сюжете: Россия считает недопустимым дальнейшее кровопролитие в Карабахе