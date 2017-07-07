«20 лет Латвия мучает неграждан, а потом волнуется об отделении Латгалии»

Рига, , 16:34 — REGNUM В Даугавпилсе неграждан и людей с российским гражданством проживает больше, чем в других городах Латвии, и это ненормальная ситуация, когда человек годами платит налоги городу, однако не допускается к формированию городской власти, заявил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, сообщает газета Diena.

«20 лет мы мучаем своих неграждан, а в последние годы удивляемся, что у нас высокий удельный вес граждан России. Друзья, об этом надо было думать раньше. Почему приезжает какой-нибудь немец учиться по программе обмена, и ему достаточно прожить в Даугавпилсе три месяца, чтобы идти на местные выборы, а негражданин, который родился, вырос и работает в городе, не имеет на это права?» — задается вопросом мэр.

Он также напомнил, что время от времени звучат опасения по поводу возможности отделения Латгалии, но несмотря на это власти продолжают маргинализировать часть общества. «Сейчас думайте, как натурализуете оставшихся или привлечете каким-то иным образом. По крайней мере, последняя инициатива президента об автоматическом присвоении гражданства детям неграждан — шаг в этом направлении», — заявил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 29 июня, во время встречи с комиссаром по правам человека Совета Европы Нилом Муйжниексом президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что настало время окончательно упорядочить вопрос о предоставлении гражданства новорожденным детям неграждан.

Как сообщили в канцелярии президента, Вейонис и Муйжниекс были едины во мнении о том, что Латвии необходимо решить этот вопрос, потому что быть гражданином с момента рождения — в интересах каждого ребенка.

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