Чиновникам Киргизии вручили «Золотое рукопожатие» и «Черную калошу»

Бишкек, , 16:29 — REGNUM Национальный деловой клуб Киргизии оценил деятельность членов Кабинета министров за минувший год. По итогам наиболее эффективный и наименее деятельный чиновники получили соответствующие награды, пишет ИА «Zanoza.kg».

Претендентами на звание самого безотказного и дружелюбного претендовали вице-премьер-министр Олег Панкратов, заместитель министра экономики Алмаз Сазбаков и министр экономики Арзыбек Кожошев.

На звание самого закрытого и молчаливого представителя правительства были номинированы заместитель министра экономики Баккельди Тюменбаев, заместитель министра здравоохранения Олег Горин и глава Департамента драгметаллов Министерства финансов Канат Мадумаров.

В результате предприниматели решили наградить «Золотым рукопожатием» Олега Пономарева, признанного самым открытым и активно сотрудничающим с бизнесменами киргизстанским чиновником, сообщило ИА «24.kg».

«Черная калоша», символизирующая низкий уровень взаимодействия с бизнес-сообществом и недостаточную эффективность, досталась Баккелди Тюменбаеву.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным Министерства финансов, объем валового внутреннего продукта Киргизии по итогам 2016 года достигал 458 млрд сомов (около 394,83 млрд рублей по текущему курсу), рост ВВП при этом составил 3,8%, инфляция снизилась на 0,5%.

Внешнеторговый оборот страны в этот период снизился на 1,4% и составил $5 млрд 463,7 (329 млрд 147,49 млн рублей). При этом экспорт киргизстанских товаров вырос на 5,1% в сравнении с 2015 годом и достигал $1 млрд 544,6 млн (93 млрд 50,72 млн рублей). Импорт зарубежной продукции в 2016 году снизился на 3,7% и составил $3 млрд 919,1 млн (236 млрд 96,77 млн рублей).