Четвертая попытка: Назначены выборы председателя Воронежского облсуда

Воронеж, , 16:22 — REGNUM Нового председателя Воронежского областного суда могут выбрать уже 10 июля. На эту дату назначено заседание Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В повестке дня заседания вторым пунктом значится: «Заявление Тарасова Василия Николаевича о рекомендации кандидатом на должность председателя Воронежского областного суда (по конкурсу, объявленному в «Российской газете» от 21 апреля 2017 г. № 86)».

Читайте по теме: Сколько еще? Воронежский облсуд год остается без председателя

Отметим, что изначально пункт о выборах председателя Воронежского облсуда в повестке июльского заседания не значился, в связи с чем говорилось о том, что этот вопрос может быть рассмотрен не ранее сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронежский областной суд работает без председателя с 13 мая 2016 год. Пост освободился после увольнения Виталия Богомолова, а также его заместителя Владимира Маслова. Официальные причины отставки верхушки суда не назывались, однако наблюдатели связывали увольнения с рядом громких уголовных дел, в том числе, делом бизнесмена Эдуарда Ельшина, который, являясь обвиняемым в убийстве, был отправлен судом под домашний арест, и с делом адвоката Андрея Климова, обвинявшегося в организации сети борделей и отпущенного судом под подписку о невыезде.

Все это время обязанности председателя суда исполняет Владимир Анисимов.

Первая попытка выбрать председателя облсуда была предпринята в сентябре прошлого года, однако Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) отклонила всех кандидатов на пост. Еще один конкурс должен был состояться в январе, однако был отменен. В третий раз, 30 марта, ВККС снова не удовлетворила ни одна из заявленных кандидатур.

Очередной конкурс объявили в апреле. А в мае появилась информация о том, что кандидатом на пост председателя Воронежского облсуда может стать Василий Тарасов. Новый претендент никак не связан с Воронежской областью — родился он в Адыгее, работал в Краснодарском крае, в Туле, в последние годы возглавляет Саратовский облсуд.

Читайте ранее в этом сюжете: Воронежский областной суд может возглавить «варяг»