Грузия отказала менеджеру колледжа Демиреля в статусе беженца

Тбилиси, , 16:22 — REGNUM Министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселения Грузии отказало менеджеру колледжа имени Демиреля Мустафе Эмре Чабуку и его семье в присвоении статуса беженцев. Об этом журналистам сообщил адвокат Чабука Сосо Бараташвили. Он намерен обжаловать решение министерства в Тбилисском городском суде.

«Мы считаем, что в условиях, когда имеется множество заключений грузинских и международных организаций о том, что экстрадиция Мустафы Эмре Чабука недопустима и ему необходимо присвоить статус беженца, министерство должно было учесть эти мнения и удовлетворить просьбу о присвоении статуса беженца», — пояснил адвокат.

По его словам, дело Чабука принимает международные масштабы, и правительству Грузии придется серьезно подумать, стоит ли удовлетворять требование турецкой стороны о его экстрадиции.

Менеджер колледжа имени Демиреля в Тбилиси Мустафа Эмре Чабук был задержан сотрудниками МВД Грузии по требованию турецких правоохранительных органов 24 мая. Он обвиняется в сотрудничестве с террористической организацией. 25 мая Тбилисский городской суд вынес Чабуку меру пресечения в виде предэкстрадиционного трехмесячного заключения.

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