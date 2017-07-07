Минкомсвязи назначило нового главу «Почты России»

Москва, , 16:21 — REGNUM Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Николай Подгузов назначен генеральным директором «Поты России». Об этом сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служа министерства связи и массовых коммуникаций.

«Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о назначении Николая Подгузова на должность генерального директора ФГУП «Почта России». На этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года», — сказано в сообщении пресс-службы Минкомсвязи.

Напомним, ранее сегодня глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что рекомендует назначить заместителя министра экономического развития России Николая Подгузова генеральным директором ФГУП «Почта России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM контракт предыдущего генерального директора ФГУП «Почта России» истёк в конце июня 2017 года.

Что касается Подгузова, то ему 43 года и должность заместителя главы Минэкономразвития он занимает с сентября 2013 года.