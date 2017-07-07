Президент Грузии предлагает правительству начать диалог 10 июля

Тбилиси, , 16:16 — REGNUM Президент Грузии Георгий Маргвелашвили предлагает правящей партии начать диалог по вопросам конституционных изменений с 10 июля, заявила политический секретарь президента Пикрия Чихрадзе 7 июля и призвала все стороны сделать с этой целью конкретные шаги для достижения консенсуса по тем вопросам, по которым имеется готовность к консенсусу.

«О необходимости диалога по конституционным вопросам говорят все стороны. Особенно важно вчерашнее заявление премьер-министра Георгия Квирикашвили. Вопросы, по которым у мирового сообщества имеются критические замечания, известны всем: это система выборов парламента, полномочия президента, вопросы безопасности, независимости суда и другие. Сегодня уже все заявляют, что принятая без консенсуса Конституция не будет иметь высокой легитимации, а Конституция с низкой легитимацией не обеспечит решение стоящих перед грузинским государством задач», — заявила Пикрия Чихрадзе.

Она призвала все политические силы, не откладывая, уже в понедельник, 10 июля, собраться и обсудить вопросы, по которым можно достичь соглашения.

«Соберемся, наверное, в понедельник, сформулируем те вопросы, по которым можно сделать конкретные шаги, и определим, чем можно ответить на очень четкие призывы мирового сообщества», — заявила политический секретарь президента.

6 июля, на заседании правительства, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что его правительство готово к диалогу по проекту Конституции для того, чтобы этот документ стал действительным выражением воли большинства населения страны.

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