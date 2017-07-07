«Прогнозы о «росте» украинской экономики оторваны от реалий»

Киев, , 15:57 — REGNUM Без восстановления торгово-экономического сотрудничества с Россией и странами СНГ Украине не удастся преодолеть нынешний экономический кризис и выйти хотя бы на показатели 2013 года, заявил журналистам сегодня, 7 июля, политик и общественный деятель Виктор Медведчук.

Лидер «Украинского выбора» сообщил о том, что неравные условия Соглашения об ассоциации в части ЗСТ с ЕС уже привели к деградации товарной структуры украинского экспорта.

«Отражением сырьевой направленности развития украинской экономики стал рост объемов экспорта товаров с низкой добавленной стоимостью до 70% и постепенное уменьшение экспорта высокотехнологичной продукции. Сырьевая направленность экономики отображается в 2/3 экспорта продукции», — отметил политик.

К тому же, несмотря на значительное ухудшение российско-украинских отношений, именно Россия остается главным инвестором экономики Украины.

«По итогам 2016 года РФ инвестировала в экономику Украины порядка $1,67 млрд, или 38% от общей суммы инвестиций. Значительная часть инвестиций ― взносы в уставной капитал «дочек» пяти российских банков в Украине в рамках докапитализации. Ни одна из стран ЕС не внесла даже приблизительно такой же вклад в поддержку экономики нашего государства», — подчеркнул он.

Что касается заявлений о росте внутреннего потребительского спроса, то такая ситуация, указал политик, стала возможна исключительно как результат возросших в 5−11 раз тарифов ЖКХ, постоянно растущих цен на продукты питания и товары первой необходимости.

«Если власть будет и дальше подобным образом увеличивать внутренний спрос, то в стране количество населения за чертой бедности превысит нынешние показатели в 60−80%», — предупреждает он.

Медведчук считает, что предлагая обществу сценарии дальнейшего развития страны, их авторы совершенно не учитывают реальную ситуацию в экономике.

«Расчетные показатели и направления экономического развития не приведут к восстановлению экономики Украины до уровня 2013 года. Более того, ЗСТ с ЕС де-факто не предусматривает переход к инновационной модели развития и новому технологическому укладу», — подчеркнул политик.

В этих условиях, считает лидер «Украинского выбора», Украине необходимо вернуться к восстановлению торгово-экономического сотрудничества с Россией и странами Евразийского экономического союза.