Правительство Латвии не сумело договориться с бастующими врачами

Рига, , 16:00 — REGNUM Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) не собирается отступать от своего требования увеличить сумму капитации для практик и забастовку прекращать не планирует, заявила руководитель ЛАСВ Сармите Вейде, сообщает портал Mixnews.lv.

Вейде подчеркнула, что предложений о повышении суммы капитации после состоявшейся 6 июля встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом ассоциация так и не получила. Достигнут компромисс о подключении к системе электронного здравоохранения и реализации реформы. Она также отметила, что семейные врачи не намерены отступать от этого требования.

В свою очередь, член правления ассоциации семейных врачей Паулс Принцис сообщил, что переговоры с премьером прошли конструктивно, однако по ключевым вопросам компромисс пока достигнут не был.

«Дискуссия прошла в конструктивном духе. Во многом премьер предложил решения, но полностью обо всем договориться не удалось. Первый пункт здесь — капитационные деньги: наш оклад и то, что касается образования, за которое нам деньги также не платятся. Вообще, в понятие «капитационных денег» входит еще много что, и пока в этом вопросе и кроются наши главные разногласия. Забастовка продлится до тех пор, пока нам не сделают реальных предложений в отношении этого пункта. Возможно, дискуссия продолжится в понедельник, потому что сейчас премьер уехал в Германию. И есть большая надежда, что на следующей неделе забастовка может быть прекращена. Но это зависит от премьера», — подчеркнул Принцис.

По его словам, с каждым днем забастовка семейных врачей становится все более заметной — это ощущают и пациенты и отрасль в целом. «Отрасль страдает с каждым днем все больше, вот в чем проблема. Конечно, первые двое-трое суток пациенты потерпели, а многие пациенты поддерживают нас и снисходительно относятся к сложностям. Но конечно не все, и многим очень сложно, особенно без важных рецептов. Натиск на врачей, на общество и на правительство нарастает, потому что больных становится все больше, и отказов в оказании государственных услуг здравоохранения с каждым днем становится все больше», — заявил Паулс Принцис.

Напомним, забастовка семейных врачей началась 3 июля, в ней участвуют свыше 600 медиков по всей стране. Бастовать врачи намерены до полного выполнения их требований.

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