Меркель надеется на позитивные результаты саммита G20 в Гамбурге

Гамбург, Германия, , 15:57 — REGNUM Главы государств и политики, прибывшие на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Гамбург, сделают все возможное для его успеха. Об этом, как передает RT, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в начале первого рабочего заседания G20.

«Я уверена, что все мы сделаем всё возможное для того, чтобы внести вклад в успех нашего заседания, — сказала Меркель. — <…> Мы сможем найти решения, только если будет достигнут компромисс».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о встрече главы государства Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в кулуарах саммита G20 в Гамбурге.

По его словам, лидеры пожали друг другу руки и обменялись парой слов.

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