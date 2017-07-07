Трамп и Пенья Ньето попытаются договориться на саммите G20

Вашингтон, , 16:01 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето проведут 35-минутную встречу на полях саммита G20 в Гамбурге в попытке примирения на своем первом совещании в качестве президентов, сообщает El País.

Среди тем, которые планируется обсудить в течение этого получаса, будет подготовка к перезаключению соглашения о свободной торговле стран Северной Америки (НАФТА), которое начнется в середине августа, а также борьба с организованной преступностью.

По обоим вопросам министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай ясно выразил мексиканскую позицию:

«После 23 лет в действии НАФТА нуждается в обновлении, но мы против того, чтобы в нем участвовали только Мексика и Канада».

О насилии министр напомнил, что очень важно добиться признания того, что «американский потребитель является основным генератором насилия в Мексике».

Министр подтвердил, что пограничная стена не будет обсуждаться, поскольку Мексика не считает это темой двусторонних отношений. В мае госсекретарь Тиллерсон заявил, что стена «не определяет» отношения США и Мексики.

Пенья Ньето должен был встретиться с Трампом в Белом доме 31 января 2017 года, на одиннадцатый день после вступления в должность республиканского президента. Однако он решил отменить свой визит после того, как сам Трамп призвал его это сделать, если Мексика не готова платить за пограничную стену между двумя странами.

Между тем соседняя страна категорически отвергает финансирование стены, пока не оценит ее эффективность. Подписание Трампом на следующий день указа о начале строительства стены вызвало еще большее напряжение между двумя странами.

В течение пяти месяцев после несостоявшейся встречи дипломаты США и Мексики сумели отставить на время конфликт со стеной и выправить отношения с прагматичным подходом в вопросах общих интересов, таких как свободная торговля, иммиграция и борьба с незаконным оборотом наркотиков.

Однако Трамп, несмотря на сопротивление Конгресса, не отказался от строительства стены и заявил:

«Моя администрация одобрила строительство трубопровода в Мексику, который будет способствовать дальнейшему росту экспорта энергоресурсов США и который пройдет прямо под стеной, не так ли?»

А за несколько дней до этого президент Трамп предложил Мексике построить «солнечную стену, которая производит энергию и оплачивает сама себя».

Также он обрушился с критикой на южного партнера через Twitter:

«Недавно Мексику назвали второй страной по уровню насилия в мире, которая уступает только Сирии. Причиной является незаконный оборот наркотиков. Мы будем строить стену!».

Таким образом, в Гамбурге не ожидается достижения никаких существенных соглашений, кроме как содействие перемирию между Трампом и Пенья Ньето.

Напомним, президенты США и Мексики встречались один раз в августе 2016 года, когда Дональд Трамп был кандидатом в президенты и неожиданно принял приглашение мексиканского президента. Визит прошел успешно, однако Трамп вновь заговорил о стене и о том, что Мексика будет оплачивать ее возведение, как только он вернулся в США.