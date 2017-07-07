Видео первого рукопожатия Путина и Трампа попало в Сеть

Берлин, , 15:43 — REGNUM Видеофрагмент, на котором запечатлен исторический момент — первое рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — опубликован в Сети. Запись разместило на официальной странице в Facebook правительство Германии.

В коротком видео Трамп протягивает руку Путину и затем, пожимая его руку, другой похлопывает президента России по локтю. В следующем кадре Трамп хлопает Путина по плечу.

В объектив камеры также попали канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Лидеры улыбаются и общаются друг с другом.

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Как передавало ИА REGNUM, 7 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Он отметил, что лидеры пожали друг другу руки и обменялись парой слов.

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