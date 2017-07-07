Глава зауральского города отстоял свое кресло в суде

Катайск, Курганская область, , 15:30 — REGNUM Глава Катайска Курганской области оспорил в суде «неуд», поставленный депутатами гордумы по итогам его работы в 2016 году. Мнение местных парламентариев было опровергнуто 6 июля, решение суда в законную силу не вступило, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Катайском районном суде.

Судебному решению предшествовал пикет депутатов Катайской гордумы 4 июля. Народные избранники требовали отставки мэра Катайска Валерия Черных. И так как пикет был несанкционированным, глава Катайска заявил на протестующих в полицию.

Отметим, что многолетнее противостояние мэрии и депутатского корпуса набило оскомину и самим жителям этого небольшого курганского города с населением в 12,7 тыс. человек. Ранее депутаты гордумы ставили «неуд» главе города и по итогам работы в 2015 году. Выдвигалось подозрение в нецелевом расходовании средств муниципалитета. Однако многочисленные проверки не подтвердили домыслы депутатов. Второй импичмент, поводом для которого стало недовольство деятельностью мэра в сфере ЖКХ и строительства, мог лишить главу города кресла.

«Он игнорирует думу, не советуется с ней», — сообщает Znak.com мотивы своего недовольством мэром Черных местный депутат Вера Ганина.

Валерий Черных был избран главой Катайска в декабре 2013 года. Прежний глава города Маслаков ушел в отставку в 2013 году после обвинения в хищении 200 тыс. рублей из городского бюджета с использованием служебного положения.