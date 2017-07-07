Президентское кадетское училище в Карелии откроется 1 сентября — Минобороны

Петрозаводск, , 15:14 — REGNUM Первых воспитанников президентского кадетского училища в Петрозаводске ждут к 1 сентября 2017 года. Об этом заявил сегодня, 7 июля, заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Замглавы военного ведомства в рамках визита в Западный военный округ посетил Петрозаводск, где строится училище, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время строители Главного управления обустройства войск возводят инфраструктуру военного городка.

«Работы по обустройству кадетского корпуса осуществляются строго в соответствии с установленными сроками и с нужным качеством. В настоящее время на объекте работает 1,2 тысячи специалистов, и уже к 1 сентября первые воспитанники смогут заехать в новые корпуса», — заявил Тимур Иванов, чьи слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

Специалисты приступили к отделочным работам в уже построенных корпусах. Завершается строительство трехэтажной столовой на 900 человек и трех общежитий на 120 курсантов каждое. Полностью строительство училища должно завершиться к августу 2018 года. Всего в нем будут учиться около 840 человек.

На первом этапе возводится учебно-административный корпус с медпунктом и книгохранилищем на 35 тысяч томов, учебными аудиториями и актовым залом на 600 мест. А также магазин, спортивный комплекс с гимнастическим, борцовским, игровым, тренажерным залами и электронный тир. Второй этап подразумевает строительство четырех оставшихся спальных корпусов, дальше строители возведут бассейн с ледовым катком и плоскостные сооружения — стадион, мини-площадки, второй КПП и стоянку автотранспорта.

Проект Петрозаводского училища типовой — его недавно отработали на таком же объекте в Севастополе. Кроме этого, генеральный подрядчик — Главное управление обустройства войск — построил кадетские училища в Тюмени и Кызыле, а также суворовские училища в Перми и Туле.

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Врио главы Карелии Артур Парфенчиков неоднократно называл стройку знаковой для всей республики и заявлял: Петрозаводское училище должно отличаться от остальных четырех некоей «изюминкой». Например, кадеты в Карелии могут дополнительно заниматься в секции гребли на ялах в акватории Онежского озера.

В училище воспитанники будут изучать 4 иностранных языка, пройдут спортивную и военную подготовку. Углубленно с детьми займутся физикой, химией и математикой. Всего в училище будут работать 330 человек, из них 140 — это преподавательский состав. Ограничений при поступлении по географическому признаку нет — петрозаводский военкомат уже принимает заявки из Салехарда и Хабаровска. К концу мая поступило 110 личных дел потенциальных кадетов. Звонили даже из Камбоджи: российские граждане, проживающие там, захотели вернуться на родину и решили отдать сына в кадетское училище, сообщает информационное агентство «Республика Карелия».

Вступительные испытания будут проводиться в Петрозаводске на базе Ломоносовской гимназии. Экзамены пройдут в июле 2017 года: собеседования по математике, русскому и иностранному языкам. Также будущим курсантам предстоит экзамен по физподготовке: бег на 60 метров, кросс на 1 километр и подтягивание. Также нужно будет пройти медкомиссию и побеседовать с психологом.