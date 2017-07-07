Гватемала вернет Мексике беглого губернатора

Гватемала, , 15:13 — REGNUM Верховный суд Гватемалы санкционировал экстрадицию бывшего губернатора мексиканского штата Веракрус Хавьера Дуарте, который был арестован 15 апреля на курорте рядом с озером Атитлано, сообщает испанское издание El País.

Почти через три месяца после захвата и после шести месяцев в бегах бывший президент правящей Институционно-революционной партии Мексики будет возвращен на родину. Власти Гватемалы подтвердили, что выдача состоится буквально через несколько часов после принятия решения.

«Мы попросили Мексику провести передачу как можно скорее, мы ждем только правительства Мексики, Генеральная прокуратура Республики должна предоставить самолет или другое транспортное средство», — заявил министр иностранных дел Гватемалы Карлос Рауль Моралес.

Министр внутренних дел Гватемалы Франсиско Ривас, со своей стороны, заявил, что заключенный «весьма уязвим, так как в Гватемале есть преступные группы, которые могут посягнуть на его жизнь, и содержать его здесь составляет большой риск и ответственность».

В Мексике Хавьеру Дуарте предъявлены федеральные обвинения в связях с организованной преступностью и отмывании денег. Бывший губернатор, который настаивает на своей невиновности, попросил передать его на мексиканскую территории в начале этой недели. Сам Дуарте утверждает, что является жертвой политического преследования.

Напомним, бывший 43-летний губернатор штата Веракрус, пребывавший в должности с 2010 по 2016 год, был захвачен 15 апреля в юго-западной части Гватемалы. Он находился в бегах с октября 2016 года, когда Генеральная прокуратура Мексике объявила о выдаче ордера на его арест.

Дуарте, исключенный из проправительственной Институционно-революционной партии Мексики, также обвиняется в расхищение средств из государственной казны.