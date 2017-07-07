Общение в кулуарах G20 идет в непринужденной обстановке — СМИ

Берлин, , 15:00 — REGNUM Общение глав государств и правительств стран G20 в кулуарах саммита в Гамбурге (Германия) идет в непринужденной обстановке, передает 7 июля Russia Today.

В фокус видеокамеры попалпрезидент России Владимир Путин, пожимающий руку премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, на другом кадре Путин здоровается с американским президентом Дональдом Трампом.

Есть кадры, на которых тепло приветствуют друг друга французский лидер Эммануэль Макрон и глава правительства Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, 12-й саммит G20 начался 7 июля и продлится два дня. Российский президент принял участие в неформальной встрече глав стран БРИКС.

Читайте подробнее: Путин о борьбе с терроризмом: «Будем призывать партнеров по G20 сплотиться»

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Трамп встретились в «кулуарах» саммита G20 в Гамбурге