Мэр Нижнего Тагила пожелал главе Кузбасса «продолжения работы»

Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:12 — REGNUM Глава Нижнего Тагила Сергей Носов прокомментировал информацию о том, что именно он может возглавить Кемеровскую область после досрочной отставки Амана Тулеева, который до сих пор находится на реабилитации после операции на позвоночнике.

Комментарий Носова размещён на официальном сайте администрации Нижнего Тагила.

Сергей Носов отметил, что за последние несколько дней с просьбой прокомментировать ситуацию вокруг Кемеровской области обратилось более 20 СМИ различного уровня — от городских и региональных до международных.

«Считаю, что развернувшийся в прессе ажиотаж свидетельствует только об одном — о начале борьбы отдельных групп и группировок за свои позиции и влияние в Кузбассе. К сожалению, это происходит на фоне болезни губернатора Амана Тулеева, что, по крайней мере, неэтично», — заявил Носов, пожелав при этом Тулееву, с которым он знаком более 15 лет, «скорейшего выздоровления, и от имени, уверен, большинства тагильчан — продолжения работы на процветание Кемеровской области».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев до сих пор не вышел на работу после перенесённой на позвоночнике операции. В администрации Кемеровской области подробностей не сообщают, ограничиваясь заявлениями о том, что губернатор выйдет на работу, как только ему разрешат врачи.

На фоне всего этого появилась информация о том, что Тулеев может и вовсе не вернуться на свой пост. Уже вовсю обсуждаются возможные претенденты на пост главы Кузбасса. Вероятным преемником был назван и выходец из «Евраза», мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

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Также в СМИ сообщилось, что администрация президента сформировала список из 20 претендентов.

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Напомним, сам губернатор Кузбасса Аман Тулеев в настоящее время находится в Москве, куда он ранее был доставлен самолётом МЧС для реабилитации.

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Аман Тулеев назначен главой Кемеровской области 1 июля 1997 года. За 20 лет, которые Аман Тулеев находится на посту губернатора, слухи об его уходе уже неоднократно появлялись, однако ни разу не подтвердились.