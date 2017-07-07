Премьер Украины в Лондоне: Работа с МВФ будет продолжена

Киев, , 16:11 — REGNUM Правительство Украины будет выполнять действующую программу преобразований, согласованную с одним из ключевых партнеров страны — Международным валютным фондом (МВФ). Как сообщает 7 июля пресс-служба украинского правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время инвестиционной конференции Dragon Capital в Великобритании.

«У нас открытый партнерский диалог, мы откровенны и понимаем друг друга, поэтому сможем найти оптимальные решения в интересах людей и развития государства. У нас есть повестка дня реформ, есть понимание путей их внедрения. Работа с МВФ будет продолжена в рамках программы, на которую мы вышли. Мы должны быть прогнозируемыми, последовательными и выполнять взятые обязательства», — сказал Гройсман.

Он напомнил, что правительство перешло на среднесрочное планирование, а в перечне первоочередных реформ — изменения в пенсионной, образовательной, медицинской, земельной сферах и приватизация госкомпаний.

«И эти реформы нужны не МВФ, а Украине. Реализация изменений позволит преодолеть кризис и обеспечить устойчивое экономическое развитие», — прогнозирует Гройсман.

При этом Гройсман предложил МВФ пересмотреть программу сотрудничества с Украиной, чтобы достичь максимально эффективного взаимодействия.

«Считал бы это правильным для того, чтобы максимально эффективно создать план действий для нашей работы», — пояснил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Гройсман призвал не драматизировать информацию о переносе предоставления Украине кредита от МВФ.

«Я много слышу и читаю о переносе. Я бы не драматизировал ситуацию. Речь идет о реформах и процессе проведения этих реформ. Мы сейчас работаем над пенсионной реформой в интересах украинских пенсионеров. Мы работаем над тем, чтобы поднять эффективность управления государственными компаниями. Хотим провести публичную, открытую продажу того, что неэффективно используется государством, чтобы были инвестиции, чтобы были новые рабочие места. Мы сегодня работаем над реформами в интересах украинцев, поэтому финансовая поддержка рассчитана на 2017, 2018, 2019 гг. Поэтому сначала говорим об изменениях, а потом о финансовой поддержке для достижения макрофинансовой стабильности… Мы идем в плановых показателях, у нас нет никаких проблем», — заверил Гройсман.

Напомним, 4 июля сообщалось, что МВФ отложил выделение очередного, пятого транша Украине на конец текущего года. Причина такого решения, по данным СМИ, заключается в том, что парламент не успеет за лето проголосовать необходимые законопроекты. 3 апреля МВФ одобрил выделение Украине кредита в 1 млрд долл. Открытая в марте 2015 г. четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17,11 млрд долл. с первым траншем в 5 млрд долл. предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 г. еще трех траншей по 1,63 млрд долл. и уменьшение квартальных траншей в 2016—2018 годах до 0,61 млрд долл.