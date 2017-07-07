Меланья Трамп остерегается выходить из отеля в Гамбурге — СМИ

Берлин, , 14:36 — REGNUM Разрешения полиции Гамбурга (Германия) на выход из отеля, в котором остановились американский президент Дональд Трамп и его жена Меланья, прибывшие на саммит G20, еще не получено. Жена президента США остается в отеле из соображений безопасности, пишет Spiegel.

«У нас пока нет разрешения полиции на то, чтобы покинуть гостиницу», — пояснил представитель первой леди США.

Издание отмечает, что Меланья Трамп была бы рада присоединиться к женам глав других государств — участников G20.

Напомним, в Гамбурге, где 7 июля открылся саммит G20, неспокойно. Акции протеста против проведения саммита «группы двадцати» начались 6 июля. Протестующие порезали покрышки автомобилей, принадлежащих делегации Канады, а также разбили окна консульства Монголии.

На утро 7 июля по меньшей мере 29 демонстрантов были задержаны, 111 полицейских получили ранения. В один из полицейских автомобилей был брошен коктейль Молотова.

Участники протестов продолжают устраивать поджоги автомобилей и мусорных баков, возводят баррикады.

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