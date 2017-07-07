Георгий Квирикашвили: США – самый преданный сторонник Грузии

Тбилиси, , 14:36 — REGNUM США были и остаются самым преданным сторонником демократического развития и экономического прогресса Грузии, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на торжественном приеме, посвященном дню независимости США, который проходил 6 июля в Тбилиси.

По его словам, демонстрацией этой поддержки станет визит нового вице-президента США Майка Пенса, который ожидается в конце июля и которого с нетерпением ожидает грузинская сторона.

Георгий Квирикашвили вспомнил слова Франклина Рузвельта, который говорил: «Свободу не дарят, ее надо завоевать», ‑ и отметил, что вся история грузинского народа была борьбой за свободу.

«Мы хорошо осознали, что сегодня эта борьба проходит по преданности демократии и ее ценностям. Именно это питает нашу внутреннюю и внешнюю политику… Я верю, что общие ценности свободы и демократии — это то, что создает прочные основания для наших тесных взаимоотношений с Соединенными Штатами. Мы рассматриваем США как стабильного геополитического союзника и главнейшего стратегического партнера», — заявил премьер.