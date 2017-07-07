«Экономия на импорте медикаментов и продовольствия Венесуэлу не спасёт»

Мадрид, , 14:33 — REGNUM Пока все внимание наблюдающих за происходящим в Венесуэле сосредоточено на уличном противостоянии, длящемся вот уже более трех месяцев, к стране подкрадывается другая опасность, пишет испанский информационно-аналитический портал El Economista.

Венесуэле, по мнению испанских экспертов, анализирующих данные агентства Bloomberg, угрожает дефолт. Не сейчас, немедленно, а ближе к концу года, но эта «отложенная смерть» экономику латиноамериканской страны не спасет, уверены специалисты.

«Предполагаемая вероятность того, что Венесуэла не сможет выполнить платежные обязательства в течение ближайших 12 месяцев, достигает 56%, а то, что ей не удастся сделать это в ближайшие 5 лет, составляет 91%, — сообщают эксперты. — Однако страну больше должна беспокоить не столь отдаленная перспектива, а более близкая».

В текущем году Каракас должен выплатить кредиторам в виде погашения установленной квоты и согласованных процентов почти $5 миллиардов. Бо́льшая часть этой суммы подлежит уплате в октябре.

«Мадуро в прошедшие несколько месяцев резко сократил закупку за рубежом медикаментов и продовольствия, чтобы спасти страну от дефолта, однако серьезных резервов ему создать не удалось, да и то немногое, что было выиграно, государство быстро «проело», — подчеркивают аналитики. — Еще пара месяцев уличных противостояний, и «вероятный» дефолт может превратиться в «реальный». Особенно, если оппозиции удастся провести свой запланированный на 16 июля плебисцит, имеющий целью отстранение Мадуро от власти».