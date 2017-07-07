Куба отвергает жесткие формулировки ЕСПЧ о правах человека на острове

Гавана, , 14:39 — REGNUM Кубинский парламент в заявлении, опубликованном в 6 июля, выразил «решительное неприятие» резолюции, одобренную в среду в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), которая бросает вызов острову в вопросах, касающихся прав человека, сообщает канал HispanTV.

Кубинский законодательный орган также расценил данную резолюцию как «ненужную, несвоевременную и промаркированную колониальным содержанием».

Между тем резолюция ЕСПЧ осуждает помимо прочего случаи «политических арестов» на Кубе и требует от Европейского Союза внести свой вклад в «экономическую и политическую трансформацию Кубы, стимулируя эволюцию к демократическим стандартам».

Кубинские парламентарии в своей ноте осудили это решение ЕСПЧ, которое, по их мнению, замарывает реальность жизни на Кубе, а также предлагает «рецепты, в которых Куба не нуждается», и посчитали также, что это «вмешательство во внутренние дела» Гаваны.

Напомним, резолюция ЕСПЧ была одобрена вне рамок одобрения 5 июля Европейским парламентом соглашения о сотрудничестве и политическом диалоге по нормализации отношений между Кубой и ЕС. Тем не менее, окончательное вступление в силу этого соглашения зависит от процесса утверждения национальными парламентами стран ЕС.

Соглашение состоит из трех разделов: главы о политическом диалоге, охватывающем такие вопросы, как госуправление, права человека, стабильность, международная и региональная безопасность; главы о сотрудничестве, которая стала самой широкой и определяет направление сотрудничества; и третьей главы об экономическом и торговом партнерстве.

Куба была единственной латиноамериканской страной, которая не подписала политического соглашения и не вела диалога с Европейским блоком.