Москва, , 14:30 — REGNUM В Госдуме шестого созыва Курбанов представлял «Единую Россию» в качестве зампреда комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. Как напоминает «Российская газета», в 2016 году баллотировался в Думу от КПРФ и шел вторым номером от региональной группы N 9. Теперь депутат будет представлять в парламенте свою родную Республику Дагестан.

Ранее первый зампред ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников отметил, что решения по замещению вакантного мандата и позиции замруководителя фракции будут приниматься коллегиально, и заявил, что в партии с пониманием отнеслись к уходу Решульского. Эксперты называют передачу мандата Курбанову логичной, поскольку Решульский много лет представлял в Госдуме именно дагестанский регион.

В республике Ризван Курбанов хорошо известен как политик и как чиновник, отметил президент центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский. По словам политолога, депутат «заработал большой авторитет в регионе благодаря своей принципиальной позиции по многим болезненным вопросам и способности решать самые острые проблемы».

В 2001 году указом президента РФ он был награжден орденом Мужества. Курбанов работал зампрокурора Дагестана, заместителем руководителя Главного управления Минюста России по Центральному федеральному округу.

В 2010—2011 годах занимал пост первого замглавы правительства Дагестана. В этот период при непосредственном участии и под руководством Курбанова впервые в России была создана Комиссия по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность на территории республики. Инициативу тогда поддержал глава государства. Этот оказавшийся успешным опыт позднее переняли в Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

В 2010 году вице-премьер прямо потребовал от членов бандподполья сдаться и сложить оружие. Он, как член штаба по проведению контртеррористической операции, лично вел переговоры с террористами.

Курируя в республиканском правительстве силовой блок, Курбанов разрешал множество сложных конфликтных ситуаций. Так, несмотря на серьезное противодействие, он добился закрытия всех казино в Дагестане. самые острые проблемы.

В 2011 году в центре Махачкалы прошел массовый митинг против похищений людей, среди участников которого оказалось немало провокаторов. Однако серьезных столкновений удалось избежать: вице-премьер, несмотря на угрозы в свой адрес, сумел убедить людей, что ни одно заявление об исчезновении их родственников не остается без внимания. Подобных примеров урегулирования взрывоопасных ситуаций в деятельности Курбанова было немало.

Михаил Тульский считает, что в лице Курбанова «КПРФ приобретает не только политического тяжеловеса, но и одного из самых активных в законотворческом плане парламентариев». По оценке политолога, работа депутата в Думе шестого созыва отличалась высокой результативностью, им инициировано значительное количество законопроектов. С учетом сложной ситуации в республике как в социальном, так и в экономическом плане «опыт депутата и политика, хорошо знающего проблемы региона, несомненно, будет востребован», — уверен эксперт.