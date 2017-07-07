В Кремле назвали Меркель «радушной хозяйкой» G20

Москва, , 14:19 — REGNUM Встреча российского президента Владимира Путина в Гамбурге прошла тепло: канцлер Германии Ангела Меркель встретила его «как радушная хозяйка», сообщил журналистам 7 июля пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Комментируя оказанный Путину прием на встрече с главами G20, Песков сказал:

«Меркель — радушная хозяйка этого мероприятия, она встретила Путина, и они начали ретрит вместе с другими главами государств и правительств».

Напомним, президент России прибыл на саммит G20 в Гамбурге (Германия) 7 июля. Он принял участие в неформальной встрече глав БРИКС.

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По итогам переговоров члены БРИКС подписали коммюнике. Одна из тем заседания БРИКС была посвящена борьбе с международным терроризмом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент на переговорах с БРИКС заявил, что Москва будет призывать партнеров по G20 сплотиться в противодействии терроризму.

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