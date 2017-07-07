Лавров и Тиллерсон обсудили «ключевые вопросы»

Гамбург, Германия, , 14:18 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели переговоры на полях саммита G20 в Гамбурге, в ходе которых обсудили «ключевые вопросы». Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«7 июля в Гамбурге «на полях» саммита G20 состоялась встреча Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном продолжительностью один час», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломаты двух стран рассмотрели «ключевые вопросы» международной и двусторонней повестки дня.

Ранее Госдеп США сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров встретятся на саммите G20 в Гамбурге перед переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Читайте также: Госдеп США сообщил о встрече Тиллерсона и Лаврова на G20

Читайте также: МИД РФ подтвердил встречу Лаврова и Тиллерсона в Гамбурге