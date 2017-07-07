В Стамбуле полицией задержано 29 боевиков ИГИЛ*

Анкара, , 14:07 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции задержали в Стамбуле 29 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 22 из которых — иностранные граждане, сообщает Reuters.

Операция полиции страны проводилась по 20 различным адресам в шести округах города. По информации местных СМИ, в ходе рейдов были обнаружены одна незарегистрированная единица огнестрельного оружия, а также документы, связывающие их обладателя с исламистами. Также сообщается, что задержанные могли намереваться направиться в Сирию.

Это уже не первый случай задержания предполагаемых боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Турции. Так, 5 июля полиция страны заявила о задержании шести подозреваемых в причастности к радикалам, которые готовили теракт в ходе митинга одной из оппозиционных партий.

Тогда же была проведена еще одна операция, результатом которой стал арест 37 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

За последние несколько лет, по официальным данным, Анкара задержала более 5 тыс. боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также депортировала около 3 тыс. 290 иностранных боевиков из 95 стран. Более того, страна запретила въезд по меньшей мере 38 тыс. 269 иностранцам.