Парижская прокуратура занялась делом о поездке Макрона в Лас-Вегас

Париж, , 14:00 — REGNUM Прокуратура Парижа приступила к предварительному следствию по делу, связанному с поездкой действующего главы государства Эммануэля Макрона в Лас-Вегас в 2016 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

В прокуратуре отметили, что следствие начато с учетом первых результатов, полученных в ходе досудебного расследования дела о «фаворитизме и сокрытии фаворитизма». К нему имеет отношение визит в Лас-Вегас Макрона, тогда занимавшего пост министра экономики страны.

Напомним, в марте 2017 года прокуратура Парижа инициировала досудебное расследование по поводу встречи Макрона и французских бизнесменов в Лас-Вегасе. Тогда французские СМИ сообщили о том, что мероприятие в рамках Международной выставки потребительской электроники (Consumer Electronics Show) состоялось по экстренной просьбе правительства Франции.

Вопросы вызвал заказ на организацию мероприятия, переданный без конкурса правительственным агентством Business France медиагруппе Havas. Подобные процедуры противоречат антимонопольному законодательству Франции.

Расследование ведется в отношении Business France и Havas — они заподозрены в фаворитизме. Макрон заявлял, что ни он, ни его министерство отношения к возможным нарушениям не имели.