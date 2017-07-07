Молдавский официоз: Гагаузского народа и гагаузской земли «не существует»

Кишинёв, , 13:59 — REGNUM Понятия «гагаузский народ» и «гагаузская земля» являются «неконституционными». Об этом заявил на слушаниях в парламенте Молдавии член Высшего совета магистратуры республики Тео Кырнац, передает корреспондент ИА REGNUM.

Комментируя предложение главы гагаузской общины Молдавии Николая Терзи законодательно закрепить представительство гагаузского народа в парламенте Молдавии, представитель высшей структуры судебной власти страны заявил, что государствообразующим элементом в Республике Молдова является народ, и «ни в коем случае не может быть речи о гагаузском народе». Использование термина «народ Гагаузии», по его словам, является «антиконституционным» и «ведет к сепаратизму».

Член Высшего совета магистратуры Молдавии также заявил, что неконституционным является и закрепленное в молдавском законе об особом правовом статусе Гагаузии название автономии «Гагауз Ери» («Гагаузская земля»). «Никакой гагаузской земли нет. Есть земля Республики Молдова», — отрезал Кырнац.

Он добавил, что гагаузы и так являются «привилегированным национальным меньшинством», поскольку представлены в правительстве Молдавии башканом, а Народное собрание имеет право законодательной инициативы. А их требование предоставить квоту в парламенте Молдавии, по его словам, дискриминирует другие нацменьшинства. «Поэтому радуйтесь тому, что имеете», — подвел итог Кырнац, обращаясь к гагаузам.

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