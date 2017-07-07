‍В Кремле приняли к сведению заявления Трампа в Польше

Москва, , 13:41 — REGNUM Содержание заявлений американского президента Дональда Трампа, которые он сделал во время пресс-конференции в Варшаве, известно президенту России Владимиру Путину, сообщил журналистам 7 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя визит Трампа в Польшу, представитель президента РФ сказал, что глава государства принял все сказанное к сведению. Он уточнил следующее:

«Безусловно, обо всех заявлениях господина Трампа, которые он делал в Польше, других официальных лиц из Вашингтона, мы подробно докладывали господину Путину для его информации в ходе подготовки к предстоящей двусторонней встрече с Трампом».

Напомним, визит Трампа в Польшу состоялся накануне саммита G20. 6 июля Трамп встретился с польским президентом Анджеем Дудой, а после переговоров состоялась пресс-конференция, на которой американский лидер высказался по ряду международных вопросов.

Среди прочих тем упоминались и отношения с Россией. Например, глава США высказал мысль, что Москва причастна к вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах, и что об этом было известно его предшественнику Бараку Обаме.

Также он заявил, что Россия является дестабилизирующим фактором в Восточной Европе и что Вашингтон стоит на стороне Польши. Также он отметил, что его не устраивает «монополия», которая сложилась на энергетическом рынке в Европейском союзе и что США хотят, чтобы никто не пытался диктовать свои условия странам этого региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам визита Трампа в Варшаву испанская La Razón написала, что Польша — одно из строптивых государств, относящееся к числу евроскептиков, в чем и видится ее польза для Штатов. На ней можно было хорошо обкатать вопросы, которые Трамп наметил обсудить на саммите G20 в Гамбурге (Германия).

Читайте подробнее: La Razón: Трамп «обкатал» на поляках свои гамбургские тезисы

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп обещал Варшаве поддержку против «дестабилизирующей политики РФ»