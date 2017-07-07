Путин и Трамп встретились в «кулуарах» саммита G20 в Гамбурге

Гамбург, Германия, , 13:41 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, которые 7 июля встретились в кулуарах саммита «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге, пожали друг другу руки и обменялись парой слов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Они (лидеры двух стран) уже пожали друг другу руки», — пояснил представитель Кремля.

Песков также добавил, что Путин и Трамп подтвердили друг другу, что скоро они увидятся на отдельной встрече.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter написал, что президент США с нетерпением ждет встречи с главой РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге.

«Я с нетерпением жду сегодняшних встреч с мировыми лидерами, в том числе встречи с Владимиром Путиным. Много тем для обсуждения», — написал американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит G20 стартует в немецком городе Гамбург 7 июля. Ожидается, что российский лидер проведет переговоры с лидерами США, Германии, Франции и Турции, премьер-министрами Японии и Австралии.

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