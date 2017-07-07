Крым стал полностью независимым от украинского интернет-трафика

Симферополь, , 14:16 — REGNUM В эксплуатацию введена новая резервная волоконно-оптической линия связи Симферополь — Ростов-на-Дону. Об этом сообщил технический директор оператора связи «Миранда-медиа» Андрей Кононенко, передаёт 7 июля пресс-служба компании.

«Новую, резервную линию связи, соединяющую Крым с материком, мы построили при использовании инфраструктуры электроэнергетики на участке Симферополь-Ростов-на-Дону. Её протяженность 905 километров», — заявил Кононенко.

Таким образом, у Крыма появился второй, независимый от Украины канал связи с пропускной способностью свыше четырех терабайт, которого хватит на потребности всего Крыма в интернете, телефонии, и телевидении, указал он.

Напомним, в начале июня крымчане временно потеряли доступ к популярным интернет-ресурсам «Яндекс», Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники», поскольку часть провайдеров получали трафик от украинского провайдера.

До строительства второй линии Крым-Кубань через Керченский пролив был проложен подводный волоконно-оптический кабель протяженностью 20 километров с пропускной способностью восемь терабайт.

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