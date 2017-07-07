Песков: судьбу «монополии» на энергорынке ЕС решит рынок

Москва, , 13:20 — REGNUM Вопрос о том, будет ли в дальнейшем существовать «монополия» на энергетическом рынке в Европейском союзе, не решается политическим путем, сообщил журналистам 7 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя заявление американского президента Дональда Трампа после его встречи с польским коллегой о том, что США не хотят существования энергетической монополии на европейском рынке, Песков сказал:

«Во-первых, в Европе нет энергетической монополии».

Представитель президента пояснил, что на энергетическим рынке есть главные и второстепенные игроки, экономически целесообразные и нецелесообразные.

«Все это решает рынок, это нельзя решать политически», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля 2017 года в Варшаве Трамп заявил, что Вашингтон не собирается использовать энергетику в качестве рычага давления против стран Восточной и Центральной Европы. Не будет принуждения — ни со стороны США, ни со стороны других стран.

«Мы не хотим, чтобы существовала монополия», — сказал американский президент.

При этом Трамп отметил, что был бы горд, если бы Восточная Европа смогла получать выгоду от поставок энергоносителей из США.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: США никогда не будут использовать энергоносители для давления на ЕС